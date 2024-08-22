《美麗島電子報》董事長吳子嘉，過去2年多次指控前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中等人，靠採購新冠疫苗貪污1億美金，台北地檢署認為吳子嘉唯一消息來源，是他人討論「市場傳聞」的對話紀錄，未進一步查證就公開損害蘇、陳名譽，今（22）日依加重誹謗罪起訴吳子嘉。

此外，陳時中提起民事訴訟，向吳子嘉求償1000萬元。台北地方法院今年7月間判處吳子嘉應賠償陳時中300萬元。

起訴指出，吳子嘉明知行政院前院長蘇貞昌及衛福部前部長陳時中並未欲透過Pfizer／BioNTech疫苗採購案從中貪污不法獲得美金1億元之事，竟在2022年8月20日首度在YouTube節目「董事長開講」中，討論到政府採購BNT的數量跟鴻海創辦人郭台銘要送台灣的一樣，但是合約總計差1億美金。

「陳時中到蘇貞昌這一批人他們貪污賺一億美金」，之後又在8月、9月間指控，「本國的行政院長已經批示了，已經把訂金匯了5000萬美金出去」，「貪污未遂是要坐牢的喔。」

2023年5月20日，吳子嘉在中天電視的LIVE節目中說：「中華民國政府跟BNT德國的公司買了採購的合約，付了訂金，然後合約變成凍結掉，然後為了要遮羞，為了要掩蓋這個事實，居然合約封存30年」，「可以證明說，蘇貞昌的政府確實在採購這個合約後，實際上有碰觸到犯法的行為。」

案經蘇貞昌、陳時中提告後。吳子嘉具狀表示，他的消息來源是上海復星公司在台代表王秉豐（原名王國綸）提供的訊息、對話紀錄及文件等資料，而對話訊息內容是王秉豐與上海復星公司國際事務總經理黃獻輝的對話，可信度高，強調自己有經過合理查證。

檢方發現，香港雅各臣公司與衛福部間的洽談終止日期早於東洋公司，並非香港雅各臣公司介入，而致東洋公司無法與衛福部成立疫苗採購契約，且衛福部未透過香港雅各臣公司與BNT成立任何疫苗採購合約，更無因此產生1億美元價差。

檢方指出，吳子嘉發表言論的唯一消息來源是王秉豐及王提供的資料，但王秉豐並未見過香港雅各臣公司、信東製藥人員，也未參與談判，王的消息來源來自黃獻輝的輾轉告知，而黃的消息來源是「耳聞」。吳子嘉在王的消息來源是傳聞的情形下，未透過其他管道確認，難認善盡查證義務。

檢方認為，吳子嘉在本案發生前已多次因發表言論被提起民、刑事告訴，應該知道發表言論前應合理查證，卻未透過其他管道合理查證、照單全收王秉豐的陳述內容，依法起訴。

另外，吳秉叡指控吳子嘉及國民黨立委徐巧芯等人，不實指涉他介入BNT疫苗採購事務，提告吳、徐等4人加重誹謗等罪。檢察官認為，我國於疫情期間對外採購疫苗是重大公共議題，攸關公共利益，將吳、徐女等4人不起訴處分。