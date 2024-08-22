房地產業界人士指出，限貸令消息一出，房市炭火熄一半，來客數的確有減少，成交數量也變慢，不過能藉此將新青安的亂象調整一下也OK啦！建商其實並不希望房市變成失速列車，若房市可導回正軌，呈現溫和成長，是大家想看到的事。

限貸令對購屋者是否會產生很大的影響？房地產業界人士認為，只要是合法、合理的買房，銀行沒有不貸的理由，房貸趨嚴不代表貸不到！若是投資客例如買第2、3戶或有高槓桿的投資人，投資應該會嚴審，或是第1戶新青安已還款，要利用新青安買第2戶時，銀行將會很仔細的審核。

建商推案腳步不會有變動，房地產業界人士說，限貸令會使過熱的交易氣氛會冷卻，市場投機買盤會收斂，反而是建康的事情，市場剛需仍在，預期推案時間仍會按計劃進行，而限貸令對小建商衝擊會較大，大建商並沒有什麼影響。

至於營建股跌跌不休，除了消息面的影響外，近期漲幅也大，順勢回檔整理也是合理的，想挑選個股不妨回歸基本面，獲利其實都還在，加上短線跌深，不少個股跌勢已緩，京城今日最低曾跌至103.5元，跌幅9%左右，但盤中順利由黑翻紅，是否能成為領頭羊順利止穩反彈值得觀察。