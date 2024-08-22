輝達執行長黃仁勳及超微執行長蘇姿丰今年6月接連訪台，為台灣帶起一陣AI炫風，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，他本周到新竹參訪辛耘、達發、正基等3家CoWoS相關廠商，在公園聽到2位散步的阿伯暢談台積電的CoWoS布局，也應證了蘇姿丰曾說「台灣人都知道CoWoS」的說法。

謝金河指出，前幾個月黃仁勳來台揭開台灣AI狂潮的序幕，蘇姿丰在台南的一場論壇中，提到台灣人很厲害，台灣人都知道CoWoS。

謝金河透露，他日前在新竹新陶芳餐廳吃晚餐，之後到餐廳前的公園走路，走在前面2位有年紀的先生，聽到他們邊走邊聊天，正在說CoWoS，一時好奇心起，就跟著走在他們後面，聽到他們在聊台積電買下群創南科廠，是用來擴充Cowos的，原本前段製程會給日月光，但可能會自己做。

謝金河驚呼，自己終於感受到蘇姿丰的話，連走在路上散步也會聽到路人在說CoWoS，可以想見台灣高手在民間，散步聊CoWoS，真的很厲害。

台積電擴增CoWoS產能，本月15日公告以171.4億元價格，取得群創南科4廠，台積電表示，此次交易為取得建物，目的為供營運與生產使用。