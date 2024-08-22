陰莖、包皮上長出一顆顆突起物，到底是性病還是痘痘？對此，泌尿科醫師黃冠鈞列出男性生殖器長東西常見的3種情況，包括毛囊炎、陰莖珍珠丘疹及菜花，千萬別自行亂擠。其中他提到，陰莖珍珠丘疹是一種良性血管纖維瘤，生長在龜頭的冠狀溝位置，像一串珍珠項鍊環繞著，基本上不需特別治療。

醫師黃冠鈞在個人粉專發衛教文，針對男性生殖器上長異物常見的3種情況進行分析，讓民眾能更加認識：

1、毛囊炎（痘痘）：不宜硬擠或摳破，小心產生傷口造成細菌感染。若有紅腫熱痛或惡化的情況，務必立刻就醫。

2、陰莖珍珠丘疹：是一種良性的血管纖維瘤，多出現在20～30歲男性，或沒割包皮的男性身上。小小的疹子大約1～3毫米，圓圓的，顏色呈現白色、粉紅色或淡黃色。

陰莖珍珠丘疹跟菜花的差異在於，除了不會刺痛搔癢、有分泌物產生外，生長位置也不同，僅出現在龜頭的冠狀溝位置，像一串珍珠項鍊環繞著，會排列整齊或局部分散。

由於不會造成身體不適，基本上陰莖珍珠丘疹不需特別治療，若覺得不美觀，可安排手術切除、冷凍治療、電燒等方式治療。但切勿自行購買藥膏擦拭，以免皮膚刺激感染。日常注意清潔，或割除包皮等都是預防的方法。

3、生殖器疣（菜花）：由人類乳突病毒（HPV）感染引起的性傳染疾病，主要是透過性行為接觸而感染。除了生長在冠狀溝外，還可能出現在龜頭、包皮、陰囊以及肛門周圍。

菜花的頂部往往呈現水晶狀，會像花椰菜般增生、變大，並可能擴散至其它區域。此外，患者可能因陰部或尿道感染而出現性交疼痛、出血或血尿等症狀。

黃冠鈞提醒，菜花的潛伏期長，務必積極配合治療和追蹤，若沒有根除病灶可能會再次復發，擴散到其它部位。另外，若為性病的高風險族群，建議每一年做一次完整的性病檢查。因為感染力較強的病毒，可能經由公共場所或不乾淨的物品傳播。