日本東京昨（21日）晚間出現突發性暴雨，許多市區道路、地鐵車站大淹水，前中央氣象局長鄭明典PO出日本附近一片紅的海溫圖指出，東京破紀錄大雨的極端天氣和日本周圍的高海溫脫不了關係，但是和台灣相比，這種降雨還不算太極端。

鄭明典今早在臉書發文，日本東京破紀錄大雨是很奇特的雨型，隱藏在大尺度不穩定帶中的很小尺度對流雨，對流胞很分散、零星，但對流很強。

昨晚東京的小尺度對流胞很分散、零星，但對流很強。（翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典PO出日本周遭一片紅通通的海溫圖指出，持續的高溫表示高壓下沉逆溫很強，逆溫限制對流，但也讓逆溫層上方的大氣變得很不穩定，這是輻射平衡的特性，因此一旦對流突破逆溫層，後續的發展就很猛烈。另外，地表的高溫也讓低層大氣含有較高的水氣量，提供對流的能量和高效率的降雨。

鄭明典表示，更深一層的原因是，天氣的極端和日本周邊的高海溫脫不了關係，不過和台灣比起來，這種降雨還不算太極端，但是對日本東京已是破紀錄。