前屏東縣九如鄉長張振亮因縣議員吳亮慶判當選無效定讞，遞補選上議員，但張振亮因在2022年參選時，拿30萬元委由江姓友人企圖賄選，一審判決無罪，二審依預備犯行求賄賂罪判處有期徒刑8月，褫奪公權3年，最高法院駁回上訴確定，已通知檢方啟動防逃機制。

張振亮是2022年11月26日屏東縣議員候選人，他為期能順利當選，在選前10月20日交付預備賄賂使用之現金30萬元給友人江志鵬，藉由江志鵬曾擔任高樹鄉鄉民代表等職務，在當地人脈較廣，由江自行決定以每票相當金額之對價，向該選區有投票權人賄選。

江志鵬收受30萬元後即藏在其位在高樹鄉田庄段之農地工寮內伺機發放，然因檢警查緝賄選森嚴，於未及轉交予投票權人前，檢方監聽後前往江的住處搜索，江向檢方說明張振亮交付該30萬元之經過及用途，並引領檢察官及調查員前往工寮內查扣其藏放之30萬元。

一審認為， 江志鵬就該30萬元之用途，前後有「給樁腳」、「讓江志鵬自行處理」或「辦說明會」等版本，但此3種說法均難認其有供承打算向選民行賄之意，縱認是自白，亦因其歷次證述前後不一、已有瑕疵，又無其他補強證據可佐，而判決張及江無罪。

二審指出，本件是檢方在查察賄選時，經監聽發現張振亮涉嫌賄選，再參酌民眾檢舉等資料，合理懷疑張交付金錢給江供賄選使用，且江的供詞及檢調人員在江引領下前往工寮內查扣30萬元現金，綜合各項證據互參剖析，2人確有共同預備賄選之犯行，各判刑8月及可易科罰金之刑4月，分別褫奪公權3年及2年，上訴後，最高法院駁回確定。