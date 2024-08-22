民進黨祕書長林右昌20日曾指基隆市長謝國樑會遭公民團體罷免的主因，不在於東岸商場，而在於謝就任後一連串的行為，讓人質疑是「掏空基隆」。國民黨副主席連勝文22日表示，這次的惡罷只是為了滿足民進黨的利益跟權力，這是自私的作為，選輸翻桌不認帳。

連勝文今表示，這樣的惡霸行為跟基隆沒有關係，從頭到尾根本沒想基隆需要什麼，只是為了滿足民進黨的利益跟權力，基隆人被迫加入權謀鬥爭是很無辜的。因此連勝文呼籲，基隆市民要投下反對罷免，透過這樣的舉動，告訴台灣政客，不要因為野心破壞民眾生活安寧，危害國家城市發展，這是自私的作為，選輸翻桌不認帳。

國民黨立委林沛祥則說，基隆罷免案裡面太多政黨斧鑿痕跡，不管是林右昌想要影響罷免案結果，或是民進黨基隆市議會黨團的分化謠言攻擊。林沛祥分析，民進黨認為基隆罷免，是未來發起大罷免潮的第一波攻勢，再者他們想要給所有人警訊，「如果不聽我們的，就會被操作罷免」，達到一言堂效果。

林沛祥指出，基隆罷免案也影響了林右昌的政治走向，畢竟林右昌在新北市長選舉民調不如預期，跟立委蘇巧慧相差甚遠，因此林右昌為了保全自己的價值，他必須在罷樑表現十足戰力，一方面用他基隆經驗增加罷樑力道，同時也增加他在新北的聲量。林沛祥也酸，聽說林右昌跑到三重去，會不受到當地人歡迎，「我們只能給他未來仕途高度祝福。」