高雄知名建廟已103年歷史的文武聖殿，去年7月廟方董監事清點香油錢時，董事長黃瑛芳竟順手牽羊，偷塞了一把現金到自己口袋裡，共2萬1千元，當場被楊姓監事目睹偷錢過程，出聲制止「董仔，這樣不好看！拿出來，拿出來！」，黃男一臉尷尬的交出錢，辯稱遭人誣陷，未被法官採信，依竊盜罪判拘55日，得易科罰金。

主奉武聖關公與至聖先師孔子的高雄文武聖殿，俗稱鹽埕埔聖帝廟，是高雄市知名的關帝廟。但該廟曾在2012年間，因董事改選爭執發生槍擊案，市價近兩千萬元的黃金放在銀行保管箱，也遭竊變成3疊金紙，兩案黃瑛芳都是涉案人，被控偷黃金部分獲判無罪，涉殺人未遂部分判刑12年定讞，已執行完畢。

判決指出，去年7月9日下午2點，黃瑛芳和多位董監事、朱姓總幹事及員工等人齊集2樓董、監事辦公室，清點功德箱香油錢，楊姓監事親眼看到黃男塞了一把錢到褲子口袋裡，楊男當場喊出「董仔，這樣不好看！拿出來，拿出來！」、「大家都在這裡，你把那一疊放入口袋不好看，你把那把拿出來就沒事情了」。

黃男否認偷錢，僵持約1、2分鐘後，他從口袋裡掏出一張白紙，楊姓監事質疑：「不是這張、你把塞進去那一把拿出來」，黃男才從口袋裡拿出一疊千元鈔，經清點後共2萬1千元，黃否認偷錢，反嗆「沒關係！我就是這樣告訴你，我若是要拿聖帝祖的錢...」、「好啦，沒關係啦，你們如果要這樣認為OK啦！」

因黃男不認罪，廟方報警處理，經檢警辦後起訴。高雄地院審理時，黃男否認偷錢，辯稱當天他是在清點快完了才到場，沒有把2萬1千元放進口袋，是楊男他們設計好要陷害他。

當天在場的董監事、工作人員出庭作證時，都證稱有聽到、目擊楊姓監事抓到黃瑛芳偷錢的過程，法官認定黃男辯詞不足採信，綜合相關事證，認定黃瑛芳偷取信眾供奉的香油錢，依竊盜罪判拘役55日，得易科罰金，可上訴。