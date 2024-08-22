子宮內膜癌名列女性好發前10大癌症。營養醫學醫師劉博仁分享有位年輕女子確診子宮內膜癌，檢查發現體內塑化劑非常高，研判與她常用塑膠袋外帶熱食等習慣有關，他請女子做抗癌療程之餘，多喝水、每天運動與必吃十字花科蔬菜，9個月後，女子體內「癌細胞通通不見」，還成功懷孕產子。

劉博仁上「健康晚點名」節目中指出，上述女子很年輕，確診得了子宮內膜癌後來找他，若是早期，婦科醫師會用高劑量黃體素來抑制癌細胞，但女子已經做了3次切片，都是子宮內膜癌，婦科醫師跟她說很抱歉，為了避免癌細胞轉移出去，要進行子宮手術。

劉博仁說，他為女子做了檢查，女子體內的雙酚A等塑化劑非常高，這可能與她工作時，常會接觸熱感應紙，與每天買熱的飲料喝，紙杯裡內有塑膠塗層，還有常用塑膠袋外帶熱湯熱食等習慣有關。

劉博仁說，他告訴女子，還是要跟婦科醫師密切配合抗癌療程，他則來幫助女子排毒，此外，「妳要大量吃蔬菜，尤其是多吃十字花科蔬菜。」

劉博仁說，女子本來不愛喝水，在他的要求下，每天必喝2500C.C以上的水，一定每天運動，或是泡腳、泡澡，讓身體流很多汗，6個月後，女子體內的塑化劑排的很乾淨，9個月後做第4次的子宮內膜切片手術，「癌細胞通通不見」，而且運氣還不錯，之後順利懷孕，成功產子。

劉博仁說，不管是綠花椰、白花椰、大小白菜、青江菜等十字花科類蔬菜，裡面都有蘿蔔硫素，還有異硫氰酸鹽，可以促進肝臟排毒功能，假如體內有塑化劑，吃十字花科類蔬菜，會加速代謝排出體外，蘿蔔也算是十字花科類蔬菜，記得要吃熟的，可吃進更多蘿蔔硫素。