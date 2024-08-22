資深媒體人許聖梅，曾長達10年帶領狗仔團隊。日前她在節目上聊到名人外遇時，提及有次接獲一個演藝圈大哥疑似外遇的爆料而鎖定跟拍，怎料卻意外拍到對方老婆偷吃。對此，許聖梅透露身分線索，讓主持人謝震武尷尬直呼「我大概猜出來是誰」！

許聖梅在節目《震震有詞》中，坦言狗仔做久了，便了解到每個人心中都有秘密，而他們特別喜歡做名人婚外情，「因為落差很大」。不過她透露，有時候有一些爆料可能會失準。

她提到，當年曾接獲一名結婚多年的男藝人在外有小三的消息，由於這位男藝人在演藝圈中是非常大的大哥，因此在聽聞後便立即想辦法要去跟拍。只是由於大哥工作繁忙跑來跑去，所以他們就先將目標轉移到他老婆身上。

許聖梅爆料意外拍到該名大個的老婆出軌。（圖／翻攝自高點電視YT）

許聖梅表示，大哥的老婆非常乖、形象非常非常好。不過，有次大哥的老婆到謝震武的節目錄影，結束後竟發現「男朋友」開車前去接她，且兩人還有做出擁抱等親密動作，讓許聖梅當時聽到後相當震驚。而她也說：「這個案子在當年是風風火火很厲害。」接著葛斯齊補充，由於這位大哥買的車是夫妻共用，所以他們就是跟車「我們就是拍，沒想到是女方跳了」。對此，一旁的謝震武則尷尬表示「我大概猜出來是誰」。

一旁的謝震武廷文後尷尬表示「我大概猜出來是誰」。（圖／翻攝自高點電視YT）