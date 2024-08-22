●Wealthspire Advisors資深副總裁Oliver Pursche在談到周三美股三大指數僅小幅收高時表示，傳統淡季、傑克森霍爾央行年會即將登場，以及觀望聯準會9月是否降息等因素，讓多頭和空頭都坐等在場邊，「現在沒有具說服力的理由去做任何事」。他在談到就業數據大幅下修時表示，這是一次幅度很大的修正，可能使聯準主席鮑爾周五在傑克森霍爾央行年會上不得不談論就業市場前景。

●瑞銀外匯策略師Vassili Serebriakov表示，最新發布的修訂數據顯示美國就業市場不如預期強勁，聯準會發布的7月會議紀錄則顯示9月降息的可能性極高，但現在操盤手最關注的仍然是聯準會主席鮑爾周五在傑克森霍爾央行年會上發表的談話，盼能從中取得更多有關於9月降息幅度以及到今年底降息路徑的線索。

●貝萊德（BlackRock）全球固定收益部門投資長Rick Rieder表示，聯準會應該在9月會議大幅降息，以重振經濟增長，並緩解消費者的債務壓力，「我認為應該降息50個基點。信用卡費拖欠和汽車貸款逾期等數據已經逼近金融危機時的水準，雖然我們還沒走到那一步，但你已經開始看到這樣的情況明顯增加」。

●Independence Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，每個人都想知道聯準會下一步會做什麼。我認為市場至少目前已經擺脫對經濟增長的恐慌，並重新聚焦於聯準會的降息周期。

●LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示，周三上午釋出的非農就業數據初步修訂報告大幅下修過去1年（截至今年3月）的就業增長數字，這可能促使聯準會在9月加大降息幅度。持續惡化的就業市場讓聯準會得以強調其必須兼顧雙重任務（穩定通膨和實現充分就業）的立場，因此投資人應該可以期待聯準會在9月降息。此外，較預期疲弱的就業市場可能為聯準會在9月大舉降息50個基點創造條件。