緯創數技於今日的5G專網智慧古蹟成果發表記者會中，展示了多項先進的5G與AI應用服務，包括「AI智慧數據全戰情管理平台」、「5G移動式多功能服務機器人」、「5G即時偵測園區管理BodyCam」、「松鴨桑AR園區即時導航」、「智慧廣告顯示與多語言即時翻譯服務」、以及「加值能源管理服務」與「5G 360度全景暨多視角直播」，為遊客提供全新的AI科技體驗，並加速文創產業的智慧化發展。

緯創數技董事長黃柏漙在致詞中表示：「AI人工智慧既是一門科學，也是一門藝術。在松山文創古蹟智慧園區，我們結合了AI與文化、歷史、心理及藝術的元素，創造出科技與人文的最佳融合示範點。」此次合作深入探討了園區使用者與管理者的需求，並通過5G AI技術克服古蹟場域的各種挑戰，融合古蹟深厚的歷史文化底蘊，設計出結合科技與人文的全新造訪體驗。這些應用不僅呼應了園區的運營需求，還有效提升了運營效率，例如多語言翻譯服務、仿真移動服務機器人提供的導覽諮詢等功能，均極大地改善了遊客的體驗。

此外，緯創數技透過「加值能源管理服務」，實現了對松山文創園區電力數據的即時且精確掌握，為長期的淨零碳策略提供了有力依據。「智慧數據全戰情管理平台」則將各項應用集中管理，幫助園區管理者進行數據監控與即時決策調整，維護古蹟的同時，實現了文化與科技的永續共存。

松山文創園區因腹地廣大，現有的保全與監控設備無法滿足全區域的安全需求，多處園區的死角無法即時傳遞影像與告警。此次展示的5G AI應用服務成果，將大幅提升園區的5G覆蓋率，縮短緊急安全事件的處理時間達4倍，並支援中文、英文、日文及韓文的客服諮詢及互動廣告推播服務，顯著降低園區的人力及管理需求。「5G移動式多功能服務機器人」可在園區非營業時間進行巡檢，AI自動分析辨識異物入侵等事件，並即時回傳影像至戰情室，提升園區的安全管理效率，優化人力調度；「5G即時偵測園區管理BodyCam」則透過5G專網即時串流回傳異常事件影像，對園區死角進行安防巡邏，並在突發事件時即時回報，啟動緊急應變行動，進一步提升園區的安全管理效率。

緯創數技的AI科技應用服務已成功導入松山文創園區、機場、捷運站及商場等多個場域。未來，緯創數技旗下的郁創科技將繼續拓展這些成功的AI科技服務，並將智慧園區管理的全方位解決方案推向更廣泛的應用場域。