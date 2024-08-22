強化通路布局，LINE Pay挾全台支付據點正式超過55萬處威力，擴大「LINE Pay優惠券」使用範圍，讓用戶先領券再消費，2024年上半年即創造超過10億元的交易額。提供商店更靈活彈性的發券策略，即日起推出LINE Pay mini 領取LINE Pay優惠券新功能，用戶結帳前就可輕鬆領券使用，一舉為商店與用戶創造雙贏。

「LINE Pay優惠券」讓用戶先領券再消費、簡單輕鬆享受折扣。根據LINE Pay統計，2024年上半年LINE Pay用戶領取約9,000萬張優惠券，帶動超過10億元交易額，又以夜市商圈活動領券折抵最踴躍，顯示優惠券即時有感折扣受到用戶青睞與喜愛。

為協助中小型店家善用行動支付創造更多商機，LINE Pay合作店家可以透過「LINE Pay 好行銷」一站式行銷平台發送LINE Pay優惠券，全新LINE Pay mini領取優惠券新功能即日起正式上線，使用LINE Pay mini收款的商店，可主動發放優惠券讓用戶在LINE Pay mini 前螢幕上直接領券，不僅增加發送行銷活動優惠券的靈活性，也能有效留住舊客吸引新客，讓LINE Pay mini不單是一台收款設備，同時也是創造營收的行銷工具。

此外，LINE Pay合作店家也可透過LINE Pay好康地圖發放優惠券讓用戶點選下載，用戶可在好康地圖找尋「橘色跳跳圖標」，就可下載店家專屬優惠券；或店家也可運用LINE Pay大數據分析及篩選，將優惠券透過官方帳號精準推播發送予用戶，讓消費者先領券再享折扣優惠。

LINE Pay力助合作商店創造行動支付商機，包括持續優化各項支付服務、提供完整商店資訊與優惠的好康地圖、推出中小型店家可自行規劃行銷活動的一站式「LINE Pay好行銷」平台服務，更積極引流海外消費者到台灣使用LINE Pay消費，未來也將持續開發更多符合商店需求的服務與功能，為商戶、用戶創造雙贏LINE Pay生態圈。