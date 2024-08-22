葉男懸掛假車牌遭逮。（民眾提供／李京昇台中傳真）

台中市28歲葉姓男子，今年4月因為超速違規遭吊扣車牌6個月，隨後上網購買相同車牌號碼懸掛車輛繼續上路，結果遭被警方眼尖發現，葉男車輛使用情形與登記資料不符，現場比對確認是偽造車牌，當場將葉男依法送辦。

大雅警分局與台中市交通事件裁決處合作，清查葉男的特定號牌車輛使用情形與登記資料不符，警方隨即深入調查，發現葉男在被吊扣車牌後，竟異想天開，上網花費3、4000元購買偽造車牌，並懸掛假車牌上路。

警方循線將葉男查緝到案，依偽造特種文書罪嫌移送地檢署偵辦，並查扣懸掛在葉男車輛上的偽造車牌，另外，葉男使用偽造車牌，也被依道路交通管理處罰條例開罰3600到1萬2000元。

葉男被查獲時也驚呼為何連買同號碼的假車牌警方也能破獲，感到不可思議。大雅警分局指出，後續將溯源追查販售偽造車牌源頭，並清查其他已售出偽造車牌流向。

大雅分局分局長劉雲鵬表示，近期偽變造車牌案件日益增多，嚴重影響交通行政管理之正確性，為有效遏止此違法行為，大雅分局特別組織專案警力，加強偽變造車牌的查緝作為，未來也將持續強力執法。

另外，車輛牌照是政府管理車輛核發的行車許可憑證，具有公文書性質，屬於「特種文書」，懸掛假車牌行駛上路就是犯法，警方一定會查緝到底，民眾絕對不要心存僥倖，一旦被查獲必須承擔罰金及刑事責任，切勿以身試法。