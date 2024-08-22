58歲香港美魔女羅霖，曾演《真情》、《宮心計2深宮計》。2013年她與仁濟醫院顧問局名譽主席劉坤銘2013年結束17年婚姻，兩人育有3子。羅霖恢復單身後便復出拍戲，最近她受訪談到過去在豪門婚姻中的家醜，表示前夫曾懷疑孩子不是他的，要求做親子鑑定，但結果出爐兩人還是選擇離婚。

羅霖年輕時曾是空姐，在國泰航空任職6年，後來參加亞洲小姐選拔獲得冠軍出道。與劉坤銘離婚後，羅霖一度傳出和小20歲富二代J君交往，但最後不了了之，羅霖當時還拋下金句：「因為男人靠不住」。近日她接受節目《她．他．它》專訪時，提到之前離婚內幕，坦言曾被前夫懷疑紅杏出牆，要求做親子鑑定，羅霖說：「我不喜歡跟人吵，倒不如用證據去證明，去驗DNA 就能一清二楚，也不用大家生氣傷感情。」

羅霖離婚後曾與富二代交往，可惜最後無疾而終。（圖／翻攝自candylolam IG）

羅霖表示：「結婚不是你一個人的事情，而是兩個家庭的結合」，她可以接受閒言閒語，但沒辦法接受他人汙辱她父母，因此相當有自信3個孩子都是前夫的，而這件事她從來沒跟3個小孩提過，因為不想影響到他們的童年。

羅霖首度揭露曾被前夫逼作親子鑑定。（圖／翻攝自candylolam IG）

當年風光嫁入豪門，羅霖卻揭露背後有許多不公平，由於怕被別人說是高攀豪門，因此羅霖的媽媽主動要求不要任何聘金，表現出全家人的骨氣，但沒想到女兒最後還是離婚。羅霖說自己離婚前還跟媽媽商量多次，母親勸她「嫁雞隨雞」要認命，除非有些事超過底線，至於最後壓垮婚姻的最後一根稻草是什麼？羅霖回應是第三者及家暴。

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