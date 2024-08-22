民眾黨主席柯文哲陷政治獻金疑雲，妻子陳佩琪遭爆料去看了要價1.2億元的房子，再度引發熱議。陳今上午貼文回應，看房是最近3、4個月的事，的確有看過外傳約略1.2億元的房子。對此，資深媒體人趙少康今（22日）對此表示，買房是他們的選擇跟自由，只是在這時機很敏感，因為選總統的帳目還沒搞清楚。

陳佩琪在該篇貼文也提到，因自從去年婆婆跌倒骨折和公公年邁無法爬上二樓臥室，兩老當時只得把床移到一樓客廳，有感於老年無電梯之困擾，去年開始就和兒子商量他的舊公寓換屋計劃，想換間有電梯的房子，斷斷續續看，選舉完有空就積極些，一方面也是給兒子壓力，「要他非得給我找一門媳婦不可」。

趙少康上午接受《中天新聞》訪問時提到，夫妻靠多年積蓄買房是他們的選擇跟自由，每個人不同，有人買好車、股票，都是個人選擇，只是在這時機很敏感，因為選總統的帳目還沒搞清楚，還開除2人、時任總幹事黃珊珊停權3年，大家都還在爭論你帳目問題。

趙少康並指出，會讓人家有各種聯想，這時候還是不適宜，但也可能只是「看看而已」，並沒有真的要買；不過，他提醒，很多時候「時機」蠻重要，如果啟人疑竇就不好。