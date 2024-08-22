來自美國維州的國際賽冠軍團隊，以「適用於儲能和超級充電器應用的超高效率雙向 DC-DC 轉換器」為主題，打敗90多個各國團隊，研發目的是希望能改善市面上充電設備效率並減少二氧化碳的排放。主競賽冠軍清華大學團隊，則是以稀有磁理－創新低碳回收純化技術，目的在於能夠將稀土元素以稀土複合物型式與其他雜質分離，簡化回收流程、滿足低碳趨勢、提供低碳原料。東元電機董事長利明獻表示，東元科技文教基金會致力於培育全球青年科學家，帶動產業與高教的結合，為前瞻議題找解方。很興奮看到參賽的優秀團隊，提出包括碳捕捉、氫能製造、儲能、充電裝置、廢熱回收利用、與節能相關主題，這些也都是東元電機目前努力為客戶提供解決方案的領域，期待競賽選手未來能將新興科技轉化為產業技術，與東元一起為地球永續發展而努力。

由東元電機長期支持的東元科技文教基金會，自2008年起主辦以節能減碳為主軸的「GreenTech國際競賽」，早已成為國際學子科技競技與人才培育的重要平台。自2023年起與臺灣大學攜手合辦，將競賽轉型為「淨零排放科技國際競賽@Taiwan」為主題，響應「2050 淨零排放」政策，邀集世界頂尖大學師生共同投入淨零科技的領域。

今年度評審團由臺大校長陳文章親自出任總召集人，國際賽召集人由成功大學生物醫學工程學系講座教授蘇芳慶擔任，主競賽召集人為陽明交通大學資訊工程學系終身講座教授林一平。國際賽與主競賽評審團陣容包括東元電機研發主管等共計15位委員；並邀請到最具國際代表性的大學組織Association of Pacific Rim Universities (APRU) 具名協辦，吸引包括來自美國、丹麥、印度、印尼、斯里蘭卡、馬來西亞多國師生組隊報名國際賽99隊、主競賽141隊，參賽國際師生共998人，激烈角逐總獎金達650萬元的榮譽，競賽規模為台灣最具代表性的國際淨零賽事。

除了東元電機為主要贊助者之外，今年的賽事也有多家國內大型企業共同支持與參與，包括富邦金融控股（股）公司、財團法人勇源教育發展基金會、台灣中油（股）公司、勝一化工（股）公司、和泰集團、華南商業銀行（股）公司、社團法人臺大產學交流發展協會、臺灣大學前瞻綠色材料高值化研究中心、南寶樹脂化學工廠（股）公司等，促成總獎金達650萬元整的規模，以實際行動表達咸盼2050淨零願景具體實現。