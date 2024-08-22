台北市警信義分局六張犁派出所警員涂博閔，查緝毒品案為了誘出毒販，涉用違法的方式勾結線民李偉群，以查獲的毒咖啡包、K他命為代價，由李男協助利用釣魚方式誘出毒販，涂再出面逮捕。台北地檢署今（22）日依貪污等罪起訴涂、李等兩人。

檢方調查，涂於去年7月27日15點43分，無故將賴姓男子、羅姓女子涉嫌毒品案，卷宗內的羅女資料有關羅女雙親的戶政資料拍照後以通訊軟體「telegram」傳送李偉群。

檢方查出，涂為追求毒品案件查緝績效，與李偉群商議，由李佯裝買家，透過網路尋找潛在販毒之人。李因此告知涂購毒術語與交易方式，由涂佯裝買家，與網友達成購買毒品咖啡包10包、愷他命2包的協議後，李及涂兩人即於去年5月16日12時41分，前往北市信義區吳興街156巷65弄口等候。

李佯裝買家出現與許姓賣家交談後，涂及六張犁派出所員警上前以販毒現行犯逮捕許並執行附帶搜索，詎兩人竟趁人不注意，把車輛上發現的第三級毒品愷他命24包及25包毒咖啡包侵占入己。

檢方查出，李在去年7月26日凌晨1點多佯裝買家，經由網路與賴姓男子達成購買毒咖啡包300包的協議後，李及涂兩人在同日中午12點50分許，前往北市信義區信安街15巷內等候交易。

賴姓男子及其羅姓女友開車到場交易時，涂及李佯裝買家與兩人交談後，涂即與到場支援的六張犁派出所其他員警，以販毒現行犯逮補兩人並執行附帶搜索，再次趁人不注意，將車上發現的177包毒咖啡包侵占入己。

檢察官認為，李所為犯違反個人資料保護法，涂則觸犯刑法偽造文書罪，以及兩人皆觸犯貪污治罪條例之侵占職務上持有非公用私有財物等罪嫌，今依法起訴。