民進黨立委林宜瑾涉嫌詐領助理費案，台南市議會國民黨團發言人蔡育輝22日受訪時說，助理費是一個很大的問題，如果檢調全面都查的話，他敢說全國一半以上民代恐都有問題，助理費應好好檢討、修法，不要培養一些民主政治的菁英，最後卻因助理費「出歹誌」。

蔡育輝說，助理費問題已經浪費很多社會資源，很多議員因為開銷不夠，認為助理費是政府給的薪水，但立法宗旨卻不是這樣，所以助理費問題折損了很多各政黨的菁英，相關辦法要修改。

蔡育輝直言，現在檢調單位接獲檢舉再辦，如果真的全面查，全國一半以上民意代表恐怕都有問題；此外，助理費也演變成執政黨打壓異己的一個工具，以台南市為例，國民黨有幾個現任議員都被查，最後以妥協、認罪協商，獲緩刑、緩起訴或被褫奪公權落幕。

蔡育輝強調，助理費問題要好好探討，往修法之路走，比較符合台灣民主政治的習俗，提高助理費彈性運用的空間，不要培養一些民主政治的菁英，最後卻因助理費「出歹誌」。