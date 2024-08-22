鋼琴新秀楊堤安墜亡前PO文「滿滿絕望」 最後一根稻草竟是母親 @ChinaTimes

曾獲GASCA國際鋼琴大賽銀賞的鋼琴新秀楊姓鋼琴家昨日墜樓身亡，網路流傳一段已他第一人稱視角所寫下的文字，指控衛武營要楊男排練歌劇《杜蘭朵》半年，最後卻取消。對此衛武營表示，當初是楊姓鋼琴家向簡文彬總監請益合適精進技巧的練習曲目，屬一般交流性質，後因新冠疫情爆發，《杜蘭朵》演出僅以2019年4月首演之原班底進行排練工作，並表示深感遺憾。

發文指出，當時衛武營找楊姓鋼琴家作為伴奏，高雄總監衛武營簡文彬要他排練歌劇《杜蘭朵》，結果最後練了半年卻找了別人，並向楊姓鋼琴家表示目前不缺了。讓楊姓鋼琴家備受打擊。

衛武營回應，網傳衛武營曾邀約楊姓鋼琴家擔任歌劇《杜蘭朵》鋼琴伴奏一事，經查簡文彬總監曾於 2020 年 1 月聆聽2位聲樂家試唱，楊姓鋼琴家受其中一位聲樂家的邀請擔任伴奏，期間楊姓鋼琴家向總監簡文彬請益合適精進技巧的練習曲目，簡文彬議對方可從《杜蘭朵》練習，屬一般交流性質；後因新冠疫情爆發，因應防疫相關措施，同年8月底的歌劇《杜蘭朵》演出僅以 2019 年 4 月首演的原班底進行排練工作。

衛武營表示，衛武營與簡文彬個人，對楊姓鋼琴家不幸離世消息深表遺憾，願逝者安息、親屬保重。

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