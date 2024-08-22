土地銀行羽球隊男雙組合王齊麟／邱相榤22日在BWF超級750系列日本羽球公開賽男雙16強賽，經歷一場71分鐘3局激戰，最終21比7、21比23、22比24日本組合三橋健也／岡村洋輝。

和奧運金牌學長王齊麟組成男雙，邱相榤先前接受BWF官網訪問時表示，日本站賽前後很緊張，告訴自己要集中注意力，希望在王齊麟有經驗的帶領下，在場上能將自己的力量和強度有最大限度的發揮。

首局王齊麟、邱相榤利用身高優勢多次高壓扣殺取分，以大比分差輕鬆收下首局，對手經過首局適應，第2局也做出調整，較能對抗「麟榤配」的速度和力量，雙方分數打來接近、各都有領先過，次局尾聲日本組合20比17出現局點，「麟榤配」全力挽救3個局點，讓分數進入到「丟士」，經過一番拉鋸，邱相榤回擊出界，讓對手在第5個局點把局數拿下，雙方進入第3局決勝局。

第3局雙方分差不超過4分，也數度分數平手，中後段王齊麟／邱相榤透過一次漂亮得分取得17比14領先，王齊麟也大吼為自己和搭檔繼續集氣，但三橋健也／岡村洋輝持續頑強反擊，雙方18比18再度平手，隨後日本組合出現失誤，讓「麟榤配」20比18先出現賽末點，日本組合又一次追上分數，雙方又來到「丟士」，最後關頭「麟榤配」被對手逼出回擊掛網失誤，無奈結束這站賽事。