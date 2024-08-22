民進黨於昨（21）日與日本自由民主黨舉行「台日外交‧防衛政策意見交流會」（台日2＋2)，民進黨立委郭國文表示，若日本能夠比照美國於2018年通過的台灣旅行法，移除阻礙雙邊交流的限制，讓雙邊政府官員也能針對不同議題進行溝通，對於「台灣有事也是日本有事」落實戰術有莫大幫助。

郭國文強調，我方代表與自民黨外交部會長藤井比早之眾議員、國防部會長黄川田仁志眾議員一致認為，「台灣有事就是日本有事，日本有事就是台灣有事」，重申絕不允許單方面試圖透過武力或脅迫改變台海現狀，也認為台日應就打擊詐欺與資訊作戰進行務實合作。

這次會議由兩黨推派外交、國防相關背景國會議員，針對東亞局勢、經濟安保、貿易、認知戰等議題深入探討。會議於東京的自民黨總部進行。

郭國文於會中表示，他於去年的2＋2對話中提出台灣海巡署應與日本海上保安廳合作，此一構想在今年7月已得以實現，包括海警、海上救難及打擊犯罪，期盼合作能夠繼續延伸。郭國文指出，台日交流的頻繁是在「台灣有事也是日本有事」的戰略概念下進行，不過戰略底下要有戰術執行。

針對中國威脅，郭國文表示，台灣自我防衛的決心是嚇阻中國入侵關鍵，民進黨從2016年執政至今的9年間，國防預算已從3,497億台幣上升到6,068億，成長了將近70％。

郭國文說，台灣也在 2019 年起，陸續修訂刑法、國家機密保護法、國家安全法、兩岸人民關係條例等 「國安五法」並通過了「反滲透法」，以防堵中國滲透、介入台灣選舉，而賴清德總統在今年上任後，也延續蔡英文前總統過去八年來對台灣軍方的重視。

郭國文表示，習近平從2022年開始邁向極權專制的第三任期，而安倍晉三前首相在2021年12月即提出「台灣有事就是日本有事」概念，而此一戰略方向，從安倍前首相、菅義偉前首相、延續至今的岸田政權，已成為日本看待台海議題的重要方針，也是台日兩國共識。

郭國文說，「台灣有事就是日本有事」其實有更重要的一句話在後面，那就是「美日同盟有事」，過往台日不論軍事或準軍事的交流合作都是透過美國，不過在俄烏戰爭尚未結束、中東衝突不斷的情況下，美國對於東亞地區的安全秩序維護，已從過往獨自扛起逐漸演變為期盼東亞各國針對中國威脅扮演更多的角色。

他強調，台海萬一發生危機，台灣最重要的區域鄰國日本，勢必會扮演一定角色，這是需要認知的事實。

針對經濟安保，郭國文於會中除感謝日方持續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），也表示希望台日兩國能效法台灣與美國簽署的「台美21世紀貿易倡議」，透過堆疊積木的方式由較不敏感的產業進行協商，逐步往經濟夥伴協定(EPA)的方向前進。

郭國文說，期盼民進黨與自民黨對話頻率能夠增加，甚至擴大層面，未來也能有智庫與智庫之間的交流，更加深化台日執政黨之間的合作。

立委沈伯洋則說，台灣和日本不只地理位置鄰近，戰略位置也唇齒相依，兩國人民更是有很多的交流及互助，因此攜手合作至關重要。

沈伯洋指出，中國在東海、南海和台海不斷增加軍事壓力，對台灣和日本的安全都是極為重要的問題。台灣也是中國進行資訊戰、認知戰攻擊的重點對象，但也因此有許多經驗與研究可和日本分享。

他說，極權國家間常有非常緊密的同盟合作，若民主國家間無法形成相對緊密的同盟進行抵抗，民主國家就面臨可能被極權同盟擊破的威脅。台日兩國應就反制認知戰與灰色地帶作戰上，在政治、軍事、經濟、法律及資訊等5大層面進行合作。

雙方也於會中確認下次2＋2將於台灣舉行。會後，民進黨立委李坤城、黃捷、吳沛憶也加入郭國文、沈伯洋，拜會自民黨政調會長渡海紀三朗眾議員，就如何深化台日關係等議題進行討論。

郭國文於會中除感謝歷任自民黨總裁安倍、菅、岸田挺台不遺餘力，也表示此次來訪適逢新總裁選舉，相當熱鬧，訪團也盼藉此機會多多觀察。

李坤城則說，期盼無論何人當選皆能持續深化台日關係，也希望台日官方交流能更上層樓。渡海也就青年與女性參政與黃捷、吳沛憶交換意見，並表示自民黨與日本各界都希望增加女性參政比例。

渡海表示，台日交流密切，雙方亦有許多具體、可行的合作可能性，盼透過2＋2等各項機制，進一步深化台日關係。