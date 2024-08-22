美國前總統柯林頓週三在民主黨全國代表大會上發表講話，他首先是感謝拜登總統為國家做出的貢獻，隨後又狂酸川普老了，更批評他眼中只有自己，然而他在表達對賀錦麗的支持時，竟然唸錯賀錦麗的名字。
綜合外電報導，美國前總統柯林頓在民主黨全國代表大會，發表力挺賀錦麗的演說，更大讚拜登退出連任競選的決定將增強他的政治名聲，並承認這對政治人物來說並不容易做到。
而如今既然拜登已退選，年齡這個議題現在反而對民主黨有利。柯林頓也開始對共和黨總統候選人川普的年齡進行了猛烈抨擊，大酸他：「兩天前，我78歲了，我是我們家族四代中最年長的人。我唯一想表達的個人虛榮心是，我仍然比川普年輕。」他還批評川普，認為他是一位眼裡只有自己的政治家，「相比對手老是在說我、我、我，賀錦麗每一天都將從你、你、你開始。」
然而，柯林頓在演說提到賀錦麗（Kamala Harris）時，他竟然唸錯了她的名字，發錯音變成「卡蜜拉」，而不是「卡瑪拉」。而這點受到了共和黨人的嘲諷，因為一直以來共和黨人經常講錯賀錦麗的名字而被攻擊為「種族歧視」，但其實民主黨人也常常不小心講錯。
而為了批評川普的經濟政策，全代會上播放過去川普與郭台銘在美國威斯康辛州合體，為富士康投資案動土的影片。2017年7月，這項投資案金額傳出高達100億美元（約新台幣3190億元），會設立10.5代線面板廠，並將雇用高達1萬3千名勞工，但事後不了了之。
此事不僅在今年5月被拜登痛批跳票，這次全代會上又被民主黨拿出來抨擊，川普說要把工作機會帶回美國，但只是說說而已，指出這投資案不是為了當地居民，而是為了自己的利益來做這一場秀。
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