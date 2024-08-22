美國前總統柯林頓週三在民主黨全國代表大會上發表講話，他首先是感謝拜登總統為國家做出的貢獻，隨後又狂酸川普老了，更批評他眼中只有自己，然而他在表達對賀錦麗的支持時，竟然唸錯賀錦麗的名字。

綜合外電報導，美國前總統柯林頓在民主黨全國代表大會，發表力挺賀錦麗的演說，更大讚拜登退出連任競選的決定將增強他的政治名聲，並承認這對政治人物來說並不容易做到。

而如今既然拜登已退選，年齡這個議題現在反而對民主黨有利。柯林頓也開始對共和黨總統候選人川普的年齡進行了猛烈抨擊，大酸他：「兩天前，我78歲了，我是我們家族四代中最年長的人。我唯一想表達的個人虛榮心是，我仍然比川普年輕。」他還批評川普，認為他是一位眼裡只有自己的政治家，「相比對手老是在說我、我、我，賀錦麗每一天都將從你、你、你開始。」

BREAKING: Bill Clinton just reminded the world that even he is younger than Donald Trump. Retweet to make sure every American knows Donald Trump is far too old and incompetent to serve as President. pic.twitter.com/GnBCYBcmOj — Kamala’s Wins (@harris_wins) August 22, 2024

然而，柯林頓在演說提到賀錦麗（Kamala Harris）時，他竟然唸錯了她的名字，發錯音變成「卡蜜拉」，而不是「卡瑪拉」。而這點受到了共和黨人的嘲諷，因為一直以來共和黨人經常講錯賀錦麗的名字而被攻擊為「種族歧視」，但其實民主黨人也常常不小心講錯。

Bill Clinton just “mispronounced” Kamala’s name on-stage at the DNC



Will CNN also call him a racist tomorrow?#TheCrow is controversial on X, so is Martha's Vineyard pic.twitter.com/VH5z37Zrkq — Real Life Footage (@RealLifeFootage) August 22, 2024

而為了批評川普的經濟政策，全代會上播放過去川普與郭台銘在美國威斯康辛州合體，為富士康投資案動土的影片。2017年7月，這項投資案金額傳出高達100億美元（約新台幣3190億元），會設立10.5代線面板廠，並將雇用高達1萬3千名勞工，但事後不了了之。

此事不僅在今年5月被拜登痛批跳票，這次全代會上又被民主黨拿出來抨擊，川普說要把工作機會帶回美國，但只是說說而已，指出這投資案不是為了當地居民，而是為了自己的利益來做這一場秀。