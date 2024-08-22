車王電（1533）旗下電動商用車、電動智能工具，及車用電子零組件等三大事業，可望儼然成形。車王電副總蔡恆軒在2024台北國際自動化工業大展會場時表示，上述三大事業預定2027至2028年，可望呈現三足鼎立局面。

另在電動巴士方面，車王電旗下華德動能（2237）今年股東常會通過股票上市（櫃）案，預定明年規劃上市案。

2024台北國際自動化工業大展21日登場，展期至24日止。蔡恆軒說，車王電的德克斯（Durofix）品牌的智能組裝工具，目前年營收在3.5億至6億元之間，雖金額尚小，但因產品具有很好的競爭力，及因應全球智慧製造發展趨勢的需求，預計3年內的年營收，可望有大幅成長機會，並朝獨立事業方向發展。

車王電的電動智能工具，今年上半年營運，因尚未達經濟規模，因此，其營運尚處於虧損狀況，但下半年訂單能見度，已看到今年底，主要營運成長區域，包括亞洲、美洲及東歐市場。

車王電旗下工具行銷部全球行銷副總蔡承甫指出，公司客戶遍及全球各大車廠及其零組件供應商。車王電今年將全力拓展Durofix品牌智能工具，包括電動工具及生產線組裝工具，將把台灣的智慧製造工具加速推向所有國家，及各類精密組裝市場，藉以擴大公司的營運布局。

車王電亦計劃開發智能工具的「次品牌」，準備搶攻第三世界國家不同客層的應用產品。今年在亞洲與美洲經銷商數量成長35％，全球經銷商數量已達149家，凸顯公司的經銷商布局成效。

車王電今年也有計劃在台灣與海外加碼投資設置生產線；甚至有意在美國設置生產工廠，以期就近供應美國等市場，試圖擴大公司的營運布局。

車王電在此次展覽，重點展示生產線專用數位定扭組裝工具、專為結合自動化機器設備設計的組裝定扭工具，及IoT4.0無線數據傳輸及記錄智能組裝解決方案。

車王電的上述產品，旨在提高生產效率、鎖固精準度，並推進生產自動化進程與優化生產流程，並分享公司在智慧製造領域的最新成果。