環球銀行金融電信協會（SWIFT）公布，7月人民幣國際支付占比由6月的4.61％升至4.74％，連續9個月高於4％，且創有數據紀錄以來新高；國際支付排名繼續9個月維持在全球第四。

香港信報報導，SWIFT指出，與6月相比，人民幣支付占比增長13.37％，而所有貨幣的支付價值則增長10.29％。若排除歐元區內的國際支付排名，人民幣的排名維持全球第五，份額為3.32％。

另外，人民幣作為全球貨幣在貿易融資市場的占比，7月達6％，超越歐元的5.83％。