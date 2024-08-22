高雄一名女公車司機黃珮瀅在大學畢業後某次搭公車時，萌生了開公車的念頭，於是奮發向上，進入職業大客車駕訓班學習操作大客車，順利通過考試取得駕照後就進入南台灣客運擔任公車駕駛，目前已服務12年多，如今再獲得優良駕駛長 ，令黃珮瀅感到相當開心。

「大學畢業後，某次搭乘公車時，突然發現對開大型車很感興趣，就想挑戰看看！」黃珮瀅表示，這個念頭一萌芽，她就隨即報考職業大客車駕訓班學習操作大客車，順利通過考試取得駕照後就進入南台灣客運擔任公車駕駛，服務高雄市公車長達12年，也多次榮獲優良公車駕駛長殊榮。

黃珮瀅指出，因為她需要奉養雙親，所以需要在清晨4、5點起床上早班工作，但收班後就可以返家料理家務，可以兼顧工作與照顧家庭，她覺得是個很棒的工作。

身為公車駕駛長需同時顧及乘客及用路人行車安全，雖然偶爾感到壓力，但黃珮瀅認為，在付出心力的同時，時常得到「服務態度親切又熱心」、「駕駛長行車平穩且親切」等乘客滿滿的讚美，就會讓他把工作累積的疲憊一掃而空，也期許自己繼續努力，做好行車安全與乘客服務，帶給民眾更安全更優質的公車服務。

交通局長張淑娟表示，為鼓勵本市公車駕駛長提供更貼心的乘車服務，交通局每年舉辦模範公車駕駛長選拔活動，獲得市民朋友及駕駛長眾多正向回饋，也呼籲乘車民眾下車時，別忘了給公車駕駛長一個口頭鼓勵或點頭微笑，您的支持與鼓勵是公車駕駛持續努力之動力，讓更多駕駛長能向優良駕駛長看齊，一起創造更優質的公車服務。