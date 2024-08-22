去年退休的陸軍航特指揮部中校謝孟書，退休前被吸收成為共諜，他被教唆駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃至大陸地區，且研擬計畫，為陰謀投敵之行為，台灣高等法院將謝孟書依違背職務收受賄賂罪判處有期徒刑9年，褫奪公權6年，其他9名遭吸收軍官各判刑1年6月到13年不等徒刑。

陳姓男子（另行通緝）前因案逃亡大陸地區，為取得台灣軍事情報，與蕭翔云接觸，以支付工作費為對價，要求引介現役軍人為大陸地區發展組織，蕭在2021年8、9月間應允之，陸續吸收謝秉成、康奕彬、何信儒加入中共工作組織。

蕭翔云將軍事機密交付陳外，並將康、何提供之部分軍事（國家）機密交付陳，其本人收受賄賂共計62萬元，另交付賄賂予康、何各70萬元60萬元。

謝秉成經蕭翔云介紹與陳接觸後，2022年底至2023年3月間，陸續吸收洪、謝、陸加入中共工作組織，由對方提供之部分軍事（國家）機密或公務上應秘密文書交付陳，及向陸男收集公務上應秘密之文書。

他們又教唆謝孟書駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃至大陸地區，並交付賄賂予洪男44萬6000元、謝孟書55萬6000元及泰銖4萬元、陸1萬元，且謝孟書並研擬計畫，為陰謀投敵之行為，陸另依謝的指示拍攝心戰影片，敘述服役單位、職稱等，表彰願意投降中共解放軍之旨。

劉在2023年年5月20日利用值班機會，將無閱覽權限之軍事機密攜入值日官寢室，以此方式刺探軍事機密。

檢方起訴後，高院表示兩岸關係不僅關乎雙方利益，更牽涉亞太地區情勢與全球安全，於此同時，台灣內部主體意識與中國大陸統一意識形成差距，使兩岸關係持續緊繃，大陸政府對於台灣之文攻武嚇不曾停歇，值此台海關係緊張之際，雙方政府對於軍事國防機密或重要情報，莫不極盡保密能事，步步為營。

高院指出，謝秉成身為中華民國國民，竟為大陸地區發展組織，居間交付賄賂，蕭翔云、康奕彬、何信儒、洪及謝及陸、劉當時更是現役軍人，受國家栽培，深諳軍事機密攸關國家安全與利益，縱係未經核定之資訊，亦與軍情相關，竟為金錢或身家安全所誘，甘為大陸地區刺蒐軍情組織，造成重要機密外洩。

高院指出，謝孟書更陰謀投敵，陸配合拍攝心戰影片，其等行為均違反效忠國家，保國衛民，確保國家安全之法定職務，嚴重危害國家安全與臺灣人民福祉，考量被告等人洩密之期間、交付文件之機密屬性、數量、獲利對價，各處判1年6月到13年不等徒刑。