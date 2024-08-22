民眾黨主席柯文哲陷政治獻金假帳疑雲，而據《TVBS》日前公布的新北市長可能人選民調，台北市副市長李四川占壓倒性優勢。媒體人黃暐瀚表示，該民調顯示出，民眾黨立委黃國昌雖已是民眾黨內最高聲量的政治明星，但也不夠強到創造當選契機，加上民眾黨的政黨民調也下滑，2026的前景堪慮，若白營被看衰，柯文哲「終結藍綠」的希望也許將會變成「絕望」。

黃暐瀚昨在臉書指出，《TVBS》新北市長民調，除了毫無意外李四川名列第一，還顯示出另一個結論，「黃國昌不夠強」。

黃暐瀚指出，儘管黃國昌已經是過去半年民眾黨聲量最高的政治明星，但依舊無法在新北市創造出「當選契機」，黃國昌都沒機會了，其他的縣市長擬候選人，就更不用說了。

黃暐瀚認為，「木可風暴」之後，黃珊珊遭中評會停權三年，也就是說2026黃珊珊已無法代表民眾黨參選台北市長。另外台灣民意基金會最新民調，民眾黨支持度大幅下滑，只剩「13.8%」（台灣民意基金會的民調時間是8/12-14，木可效應可能還未真實反映），民眾黨2026的前景堪慮。

黃暐瀚直言，一旦白營當選機會被直接看衰，政治板塊又會回到藍綠對決，柯文哲「終結藍綠」的希望，也許將會變成「絕望」。

根據《TVBS》民調顯示，在藍綠白三方角逐下，若藍營推派李四川、綠營推派蘇巧慧、白營推派黃國昌參選新北市長，新北市民有40％支持李四川、32％支持蘇巧慧，雙方差距8個百分點，黃國昌則為10％，另外17％沒有表示意見。