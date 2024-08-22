22日公布的au Jibun Bank日本製造業PMI，從7月49.1升至8月49.5，不過，已連續兩個月都低於分界線50。經濟專家表示，日本需求出現分歧，服務業的新業務成長明顯，但生產業者卻需求疲弱。

其中，8月新訂單減少的幅度趨緩，另外，在勞動力增加之下，產量不只成長，也消化不少日本製造業者所囤積的在手訂單。雖然日企平均增加的投入生產成本，是自2023年4月以來最高，但受制於這些業者對漲價一事猶豫不定，故生產者物價指數不至於失控大漲。

同時，在服務業PMI方面，是從7月53.7升至8月54。其中，出口的新業務穩定成長，也幫助增加經濟活動。但是，日本企業憂心物價漲不停，以及勞動力不足，特別是服務業。

日本綜合PMI，則是從7月52.5增至8月53，指數創2023年5月以來最高。上周，路透社的短觀（Tankan）報告指出，日本製造產業對5月的商業信心減少，服務業則是沒有像製造業那樣地悲觀。