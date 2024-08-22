新北市鼓勵學校開設實驗班，113學年度共有28校45班開設實驗班，較112學年度多3校3班，其中包含人工智慧、數位藝術、美妝、烹飪廚藝等新興熱門領域之實驗課程，讓具有特殊專長或興趣的孩子們選擇適性班別，在專長領域快樂學習，落實因材施教的適性教育，打造全方位人才。

教育局表示，112學年度高中職實驗班共計25校42班，竹圍高中數理實驗班與鄰近的國立台北藝術大學、淡江大學、台北海洋科技大學等大學校院辦理策略聯盟，提供專題演講、大師講座、實驗研究、校外參訪等充實課程與活動，期望建立淡水區域數理學習中心，強化學生科學研究精神和技能，培養成為思考全方位人才。

秀峰高中雙語實驗班與世新大學合作，由黃裕惠教授協助規畫包含TED-XFHS及姊妹校線上交流課程，有效提升學生英語能力、研究動機及團隊合作能力。

明德高中數理鑑識實驗班以數理及資訊為基礎，配合鑑識專題及講座引導學生延伸數理及資訊學科基本知識運用，並透過三峽科學日及刑事案件鑑識闖關活動，深化鑑識科學概念及活化科學知識運用能力。

清水高中法商領導人才實驗班及生醫科技實驗班開設跨域課程「Z世代遇到黃帝內經－高中生的養生學」、「生成式AI世代－人機協作與自學創新之道」及「醫學PBL」，將黃帝內經養生方結合西醫健康保健、法商領導結合生成式AI科技以及醫學與PBL科學探究，從課程培育跨域思考整合能力，並透過實際操作驗證醫學知能及急救知識。

莊敬工家原住民族文化實驗班透過族語課程的學習，確保文化與語言的延續，並藉由專業舞蹈和音樂實務課程，協助學生藝術表現更具特色和深度。該實驗班更勇奪「112學年度全國學生舞蹈比賽」乙組民俗舞特優第一名，並於新北市國際小米原民聯合文化活動進行粟源樂舞展演，亦受邀至牡丹扶輪社演出，展現原住民實驗班卓越特色。