據觀察者引述路透8月21日報導，巴拉圭總統聖地亞哥·培尼亞稱，儘管巴拉圭與台灣當局有外交關係，但他仍對通過南方共同市場（南共市）與中國大陸達成貿易協議持「完全開放」態度。儘管培尼亞日前曾表示，巴拉圭對台灣的立場「堅定不移」，但他也提到：「問題是，我們能堅持多久？我們要承受多大的壓力和痛苦？」

由阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭、玻利維亞等組成的南共市是一個關稅同盟組織，正與歐盟、中國大陸等就雙邊貿易協議展開討論。培尼亞21日在巴拉圭首都亞松森接受路透訪問，他談及巴拉圭在南共市內部的立場時稱：「我們對中國大陸的立場是完全開放的。」

按照培尼亞的說法，巴拉圭方面贊成推進與中國大陸市場的貿易協定，但障礙在於中國大陸並不接受其對台灣當局的承認。民進黨當局2016年上台執政後，已有10個友邦同台灣斷交，巴拉圭現是台灣當局在南美洲唯一邦交國，也是台僅剩的12個邦交國之中面積最大的。

路透評價稱，巴拉圭對台當局的長期外交支持已經阻礙了當地農業出口尋求更大市場。事實上，培尼亞自己5月訪問日本前同日本《讀賣新聞》對話時也坦言，他面臨來自國內農業團體等要求巴與台灣當局斷交的壓力。

儘管培尼亞對日媒表示，巴拉圭對台灣的立場「堅定不移」，但他也提到：「問題是，我們能堅持多久？我們要承受多大的壓力和痛苦？」他還說，烏拉圭對台立場「越堅定，來自各國要求斷絕關係的壓力就越大」，其中包括來自南共市成員國巴西總統盧拉的建議。

聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會日前發佈的年度報告顯示，2000年至2022年間，中拉貨物貿易總額增長35倍，同期該地區與世界其他地區貿易總額僅增長4倍。2022年，中拉貨物貿易額接近5000億美元，創歷史新高。中國穩居拉方第二大貿易夥伴國以及巴西、智利、秘魯、烏拉圭等國第一大貿易夥伴國。

與此同時，經濟嚴重依賴國內大豆和牛肉出口的巴拉圭，卻無法向中國大陸這個全球最大市場之一出口，需要依賴智利、阿根廷、巴西等第三方國家才能將開展轉口貿易。據中國海關總署統計，2023年，中國同巴拉圭貿易總額為22.60億美元，其中中方出口額22.09億美元，進口額0.51億美元。

另一方面，台灣給巴拉圭帶來的經濟回報正在降低。智利「中國對拉美和加勒比影響」千禧研究中心（ICLAC）執行主任弗朗西斯科·烏爾蒂內斯（Francisco Urdinez）說，所謂「巴台關係」讓巴拉圭每年錯過了來自大陸的投資和信貸，損失超過其國內生產總值（GDP）的1％。英國《經濟學人》雜誌7月一篇文章提到，巴上屆政府曾要求台當局向巴投資10億美元，但沒有得到，這讓文章直言「巴拉圭忠誠的代價正在上升」。

此外，今年7月起，烏拉圭接替巴拉圭成為南共市新輪值主席國，烏拉圭外長帕加尼尼已表示，重啓南共市-中國貿易協定談判將成為其優先事項，這預計也會讓巴拉圭在對台立場問題上面臨更多外部壓力。培尼亞在與路透的最新訪問中說，就南共市-中國貿易協定談判而言，「最感興趣的是烏拉圭」，巴拉圭也支持南共市作為一個集團與中方進行對話。

當地時間8月12日，中國外交部副部長華春瑩在烏拉圭首都蒙得維的亞出席中國-南方共同市場第七次對話。據烏拉圭通訊社說，這是中國-南方共同市場對話時隔六年再次舉行。華春瑩13日在社交媒體平台X上發文說：「中國—南方共同市場對話開始加速，2025年再見！」

在5月7日的例行發佈會會上，中國外交部發言人林劍應詢表示，關於中國同巴拉圭關係的問題，中方近期已多次闡述立場。他想強調的是，堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨，中方希望有關國家領導人順應歷史潮流和人民願望，早日站到歷史正確一邊、站到國際社會絕大多數國家一邊，做出符合本國根本和長遠利益的正確決斷。