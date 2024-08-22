台北市政府地政局今（22）日公布2024年8月最新的不動產價格動態月報，結果顯示，實價登錄資訊5月份統計不論標準住宅的每坪單價、每戶總價、或大樓、公寓、小宅產品，五大指標，全數同步飆上新高。

根據台北市府地政局最新的不動產價格動態月報，台北市標準住宅每坪單價達64.47萬元。標準住宅總價每戶平均達2,024萬元，已連續2個月站上2,000萬元大關。其中大樓，每坪約79.37萬元，也刷新高點紀錄。

公寓則每坪51.21萬元，同樣創下新高。小宅方面，每坪也衝77.49萬元、直逼大樓，再寫新高紀錄。

總體來觀察，台北市住宅指數為127.79，再寫新高。

地政局今天指出，最新的5月實價登錄資訊統計顯示，台北市房市交易量增加29.39％，住宅價格指數上升0.94％。

在交易量方面，5月實價登錄量價動態方面，台北市交易量共1,215件，較4月939件增加276件，增幅29.39％，較前一年同期884件，增幅37.44％。

交易總額方面，為321.31億元，較4月252.45億元增加68.86億元，增幅27.28％，較前一年同期215.08億元，增幅49.39％。

在各行政區方面，5月交易量皆增加，增幅最大前三名分別為南港區、中正區、信義區，較4月分別增加119.23％、60％、35.80％。

另外在各行政區交易總額方面，中山區48.96億元奪得第一。大安區45.61億元，排名第二。內湖區40.84億元，位居前3名。

在住宅價格指數方面，5月台北市住宅價格指數127.79，較4月126.60上升0.94％，較前一年同期115.36上升10.77％。

標準住宅總價2,024萬元，標準住宅單價每坪64.47萬元。其中大樓方面，住宅價格指數135.58，較4月134.15上升1.07％。公寓住宅價格指數118.68，較4月117.81上升0.74％。小宅住宅價格指數125.55，較4月122.59上升2.41％。

地政局表示，觀察全台北市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，都呈上漲格局。