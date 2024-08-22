住展雜誌今（22）日公布最新統計，彙整台北市、新北市今年3月到7月的台股高峰期間，所推出的預售新案，由建商公布已完銷的資訊，一共19案，宣布光榮完銷，銷售一空！其中台北市有8案，新北市有高達11案，不論價格高低，抑或是位於蛋白或蛋黃區，買盤「搶房」掃貨不手軟。

住展指出，股市紅盤所創造的充裕市場資金，與房地產熱潮息息相關，台股在今年3月登上2萬點，大致一路順暢直到 8月初股災，從3月到7月資金狂潮轉進房市，多項房市數據表現亮眼。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，這份完銷榜單中，其中台北市文山區「原禾呈真」，每坪開價平均達7字頭，新北市淡水「萬企君品-上善區」則開價3字頭，相對親民的價格，造就光速謝幕。

另外，部分指標案也有區域市場新案稀缺，激勵快銷謝幕。包括新北市新店區七張生活圈的「佳元柒章」、三重區菜寮一帶的「敦美集」，與樹林區南樹林火車站地段的「舜記福砌」就屬案例。

這項統計也指出，受惠資金潮席捲，多戶數、高價案，也創佳績。

更值得注意的是，面對高價案，資金亦強勢挺進不畏懼，台北市完銷案計有4案的平均開價在單坪110-138萬元。

其中，最高單價為大安區的「全坤御峰」，每坪約138萬元。

其次是南港區「豐琚」，每坪開價平均137萬元。

在新北市方面，也有4案的平均開價在單坪8、9字頭。

其中最高，為新店「佳元柒章」，每坪開價95萬元。其次是新莊區「國泰‧旭」的84.5萬元，圓滿結案都證明淹腳目的資金潮。

以總價來看，，台北市破單價百萬元的四案與北投區的「天母鑲玉」，加上車位後的總價都攀上2000萬元，同樣的情況出現在新北市的「國泰‧旭」和「幸福琚」，且「幸福琚」還是需要一定程度資金的先建後售案，來勢洶洶的資金已不局限於千萬元總價帶的低總小宅，再往上一層次提升。

陳炳辰表示，目前台股已回到穩定的2萬點以上，預期美國降息也有助於樂觀情勢，市場資金應不匱乏，加上台商資金解禁不動產購置，又是另一股活水；不過，最近銀行房貸滿水位危機，預期與當前預售案關連性，相對較小。