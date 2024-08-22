一名網友表示，老婆最近回娘家整理房間，竟意外挖出歷史悠久的新光三越禮券，發售日期是民國91年4月，距今已22年，但禮券上清楚寫著「無時效限制」，應該還能使用；不少網友分享自身經驗，稱曾發現約2.5萬元的舊禮券，結果依然能使用，也有人開玩笑喊「恭喜你成功貶值了」。

一名網友昨（21）日在臉書「爆怨公社」表示，老婆回娘家整理房間，結果意外找到多張22年前的新光三越禮券，幸好上面規定寫著「本券使用，無時效限制」，應該還能繼續使用。

其他人紛紛喊「真好，我當時的新光劵都是有效期限前使用的」、「哇，放太久了吧，比我年紀還大哈哈」、「好奇面額是多少，拍一下正面呀」、「還是可以用，幾個月前在老家翻出2.5萬的券，馬上拿去問」、「我也翻出過約20年的金石堂禮券，都有殘舊感了，但拿去買雜誌還是能用」。

不少人也笑說「被通膨搞到沒什麼東西買了」、「恭喜成功貶值」、「91年的物價跟現在比起來，虧大了」、「當時如果不是買禮券，而是拿去買台積電的話…」、「可以拿去美食街吃一餐，也不錯啦」、「這個擺太久了，5折收」。