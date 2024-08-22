台中市石岡區公所8月23日至25日，將在石岡區土牛休閒運動公園，辦理石岡熱氣球嘉年華活動，更將邀請奧運金牌選手李洋、林郁婷到場同樂。東勢警方22日指出，活動期間國校巷規畫行人徒步區，豐勢路1巷則實施單向入場交通管制，提醒民眾多利用大眾運輸工具前往會場。

活動現場除規畫6場熱氣球繫留升空體驗，另邀宇宙人等15組歌手團體輪番獻唱，8月23日開幕式，市長盧秀燕將與奧運金牌得主李洋、林郁婷憶起揭開序幕，24日晚間還有長達480秒的璀璨煙火秀，25日閉幕式則有光雕秀可以觀賞。

台中石岡熱氣球嘉年華活動周邊進出管制。（台中市政府提供／李京昇台中傳真）

東勢警分局指出，有鑑於過去石岡熱氣球嘉年華活動，吸引許多民眾前來觀賞、體驗，今年規畫「石岡熱氣球嘉年華」交通疏導措施，疏導日期、時段為8月23日凌晨3時至晚間8時、8月24日凌晨3時至晚間9時、8月25日凌晨3時至晚間8時，活動舉辦時間會將國校巷規畫為行人徒步區，同時豐勢路1巷也實施單向入場交通管制。

台中石岡熱氣球嘉年華活動周邊進出管制。（台中市政府提供／李京昇台中傳真）

東勢警分局表示，因石岡區土牛休閒運動公園腹地狹小，進入公園主要道路受限於地形等因素，沿線路幅狹窄、彎道多，車輛無法會車，為避免車多壅塞，主辦單位已規畫場外停車場、免費接駁車、單行道及行人徒步區等方案。

石岡熱氣球嘉年華活動周邊停車暨接駁站，包括包括石岡水壩：石岡水壩停車場、石岡自行車租賃業者；石岡區公所：石岡和平夜市空地、石岡旅客中心、石岡區公所前；石岡情人木橋：情人木橋停車場；東勢河濱公園：東勢河濱公園停車場、東勢立體綜合停車場、東勢停7停車場；土牛國小僅開放機車停放。