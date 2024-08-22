53歲男星柯叔元昨(21日)被週刊報導秘婚一年，隨即發文承認再婚，並怒駁「介入別人婚姻」的影射。今(22日)他再度發文，還霸氣護妻，不捨她被造謠「離婚後無縫接軌閃嫁」，之後將還原兩人相識相愛跟結婚的時間線。

柯叔元幸福再婚後，22日上午在臉書二度發文，表示能理解媒體朋友每天工作繁忙、要跟時間賽跑，難免會產生報導上的瑕疵，讚賞某媒體發現錯誤後修正，展現應承擔的責任。不過，對於轉載的文字和影片，來源受到爆料人士的誤導，柯叔元親上火線駁斥：「什麼叫做『是否三角重疊』？什麼叫做『離婚後無縫接軌閃嫁』？」

柯叔元挺身保護妻子、家人。（柯叔元臉書）

柯叔元再度重申，與太太從初次認識到交往、結婚，「兩人都是單身」，不滿週刊報導，一口氣傷害他、老婆和親人。柯叔元無奈地表示，雖然很不想回應毫無根據的謠言，也不希望拿私事打擾外界，但為了保護家人，「之後我會還原我跟太太認識、熱戀跟結婚的時間線來回應。」並向某週刊喊話：「你要當爆料者的打手挑起戰爭，我也只能迎戰。」

昨柯叔元發文承認二婚，並強調：「我和我太太結婚是有台灣法律幫我們見證，因為珍惜緣分而結婚」，將對不實謠言保留法律追訴權。最後，柯叔元感性地表示，人生下半場能找到相知相惜的牽手，既幸運也很珍惜，盼望外界能給予祝福，他也會好好保護太太，不讓她受到任何傷害。