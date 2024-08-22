羅昇本次與維田(6570)整合自動化技術，運用AI瑕疵學習與AOI自動光學檢測打造完整AI視覺檢測方案，搭載高效可擴充AIOT平台，支援多GPU應對AI數據處理需求，涵蓋感測器通訊轉換與光源，結合Epson手臂應用，取代人工目測，將設備數據拋轉至HMI及現場設備，呈現即時生產數據與設備監控達到縮短決策，透過機器學習優化產能，實現多樣化的智慧生產應用。

另外，展出達明機器人(4585)TM AI COBOT 2.5D Tray盤取放掃碼解決方案，適用於重複且不固定位置的取放作業，並可整合容器堆疊。該方案具備TM Vision 2.5D輔助定位與OCR掃描功能，縮短作業時間並降低成本。Tray盤基座彈性設計可取代人工作業，並以高達4m/s的速度穩定運行。

促進節能的硬體方案，MA/FA場域智能化與低碳方案，OT端整合電表、溫控、IPC、RA洛克威爾i-Sense電力監控設備、台達開環變轉矩標準變頻器VP3000具高能效大功率搭配台達高效率IE5永磁同步磁阻馬達MSI，IT端整合雲端伺服器、路由器與電壓監視器。協助監控和改進電源品質問題，並通過數據驅動的方式，優化生產參數，有效提高能源使用效率，成就生產經濟與環境永續雙贏。

隨著半導體技術不斷進步，對設備的精度和穩定性要求更高；羅昇的展出方案即專注於提升製程良率，包括光源檢測，精密加工控制，設備通訊控制，上控、驅動，馬達整合，多軸控制模組化，簡化配線，龍門控制效率提升，線馬架構，實現高速高精控制。亦推出專為AGV及AMR所設計客製化驅動模組滿足半導體、倉儲搬運所需AI自動化搬運。