世紀鋼營運上，考量受惠離岸風電國產化趨勢，營運可望持續成長，加上新廠房建置，有利未來學習曲線攀升。基於總裝置容量2335MW的離岸風電3-1期將於2026年起陸續併網，加上世紀鋼與子公司世紀風電(2072)承作3-1渢妙風場500MW，共20座套管式水下基礎(jacket)訂單，預期相關訂單將於今年第四季開始執行，後續也有新的3-1期客戶簽約，加上2025年台北港五期與擎天塔的擴廠規畫，有利學習曲線的持續攀升，法人預估，明年營收、獲利可望雙位數成長。後續隨著離岸風電3-2期，以及台北港五期等新產能開出，持續推升世紀鋼未來接單動能。

世紀鋼隨著台電二期與海龍風場共588.5MW裝置容量、52支jacket的穩定交貨，帶動世紀鋼營運維持高檔，世紀鋼今年第二季EPS連續兩季突破2元，今年上半年每股盈餘4.84元，優於去年同期的1.20元。受惠產品噸數更高的海龍風場於今年第三季進入大組工程，法人預期，單季毛利率將再度提升，今年度獲利成長可望挑戰1.5倍以上成長。

裕隆今年第二季每股盈餘1.16元，為近三季新高，不過上半年EPS為1.99元，低於去年同期2.35元表現，主要受到去年迴轉利益墊高基期、旗下裕融(9941)轉投資獲利挹注減少。

首款國產電動車n7今年8月再度交出1010台成績，為連續四個月銷量破千，持續助力裕隆營運，不過8月旗下中華(2204)MG受到政府於2024年8月1日起實施的「在地化供應鏈合作價值比率」新政策，雖然8月銷量恐影響不大，但仍牽動後續銷量數據。裕隆集團也將於下周三8月28日舉辦之上市公司財務業務概況座談會，會中將說明2024年第二季營運概況。