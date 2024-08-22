面對全球暖化加劇、極圈動物家園受害等環境議題，致力實踐2040淨零目標的豪華車品牌VOLVO宣布加入臺北市立動物園動物認養計畫，正式認養園內極圈動物明星「國王企鵝」，攜手合作推廣國王企鵝等極圈動物的保育知識，提升民眾對環境永續與極圈動物的意識。

國王企鵝是世界上體型第二大的企鵝，只分布在南大洋特定島嶼及南極半島，魚類和磷蝦是主要食物來源。南極海冰大量溶解造成企鵝和其他南極生物的覓食區離繁殖地更遙遠，因而陷入生存危機中。科學家推估，持續暖化到本世紀末，可能有70%的國王企鵝被迫搬離棲息地或滅絕。

而全球暖化的問題也同時威脅著VOLVO安全大使「北歐幸運星MILU」的原生物種「駝鹿」，在現今日趨溫暖的氣候下，可能導致駝鹿體內寄生蟲繁殖寄生，許多駝鹿遭受氣候變遷的波及而死亡。氣球暖化的現象，對於極圈動物是首當其衝的；因此，VOLVO攜手臺北市立動物園共同呼籲民眾將永續行動落實在日常是勢在必行。

全球暖化導致海水溫度上升，南極海冰大量溶解造成企鵝的覓食區離繁殖地更遙遠，也令他們暴露在更多生存危機中。（國際富豪汽車提供）

VOLVO 全球減碳策略始終堅持高標準的永續準則，力求2040年達成碳中和。（國際富豪汽車提供）

VOLVO國際富豪汽車總裁陳立哲表示：「非常高興能加入臺北市立動物園的動物認養計畫，VOLVO為全球首家提出電動化策略與永續願景的傳統汽車品牌，不僅在安全科技領域創新，更希望延續品牌守護力量，致力於保護車內、外所有生命的安全。透過動物認養計畫，VOLVO 也希望從親子出遊日常出發，提升民眾生活減碳、動物保育永續意識。」

即日起至臺北市立動物園企鵝館參觀，就可以看到VOLVO車主、大人小孩都喜愛的北歐幸運星MILU的超萌窗貼，與可愛有活力的動物明星國王企鵝在館內與民眾同樂。除此之外，即日起至31日前於Instagram限時動態分享與臺北市立動物園企鵝館的MILU動物認養窗貼合照並標記「@milu_official_tw」，就有機會抽中「MILU 限量環保袋及寵物夜行燈」。