台北捷運昨晚一輛列車抵達中山站，一票乘客驚慌失措地衝出車廂，現場尖叫聲四起，一名女子看到捷運保全手拿捕鼠網，對講機也頻發出「請求支援」的呼聲，她才知道有老鼠，事後也有女網友PO出地上血跡照，寫下「老鼠在我面前死翹翹。」

原PO昨（21）日於《Threads》指出，搭北捷時突聽到尖叫聲，本以為又碰到持刀怪客，結果是老鼠；從她上傳的影片看，車廂內一片混亂，捷運保全拿著捕鼠網現身，保全腰間上的對講機不斷傳出「請求支援」的呼聲，有的乘客當下搞不清楚狀況，事後知道是老鼠後直呼「嚇了一跳。」

另一名男網友也發文說，列車抵達中山站一票旅客衝出車廂，看起來驚慌失措，正當他疑惑發生什麼事時，突聽到列車長廣播「各位旅客，現在車廂內有小動物，請稍待片刻」，才讓他鬆一口氣。

網友也紛紛回應，「前面感覺很恐怖」、「看到捷運保全拿大網子超嚇人」，還有女乘客PO出照片，寫下「結果老鼠在我面前死翹翹，這是牠的血跡。」

北捷表示，昨晚上7點多行控中心監控列車運行，接獲松山新店線中山站站長回報，有1隻老鼠跑上1部往新店方向列車，站長上車處理後捕獲，後續安排列車消毒清潔，未影響營運。

北捷強調，捷運車站及列車是禁止飲食，所以老鼠沒有生存條件，研判老鼠是從站外進入，呼籲乘客遇到類似情形，切勿驚慌，在列車上透過通話器通知司機員或行控中心，在車站可通知站務人員，會盡速派員前往處理。