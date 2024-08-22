114年度中央政府總預算前瞻第5期特別預算案編列情形。（行政院提供）

行政院今核定明年度中央總預算，歲出歲入創新高，而總預算債務舉借706億元（占總預算歲出2.3％），連同特別預算1607億元，合計2313億元（占整體歲出總額6.9％）。（蔡雯如攝）

行政院今核定明年度中央總預算與前瞻基礎建設計畫第5期特別預算，歲入3兆1534億元、歲出3兆1325億元，分別較去年增約15.7％、9.8％，相抵賸餘209億元，而歲出支出上， 社會福利支出編列8310億元，占26.5％，居首位；教育科學文化支出編列6050億元，占19.3％，居第2位；經濟發展支出編列5386億元，占17.2％，居第3位；國防支出編列4674億元，占14.9％，居第4位。

行政院指出，賸餘支應債務還本1415億元（占稅課收入 5.1％）後，尚須融資調度財源為1206億元，以舉借債務706億元及移用以前年度歲計賸餘500億元支應，而總預算債務舉借706億元（占總預算歲出2.3％），連同特別預算1607億元，合計2313億元（占整體歲出總額6.9％），預估明年度累計債務未償餘額6兆8098億元，較今年減少1.1％。

在社福支出部分，較今年預算增加413億元、5.2％，主要是減列肺炎防治經費380億元，增列中央負擔國民年金款項136億元、補助市縣政府推展身心障礙者等福利服務經費60億元、補助勞工參加勞保及健保等經費57億元、新增健保財務協助方案336億元、健康台灣深耕計畫60億元、第五期國家癌症防治計畫40億元。

在教育科學文化支出部分，較今年預算增加561億元、10.2％，主要是增列國科會基礎及非基礎科學研究計畫126億元、補助市縣政府辦理教學研究及校園設施設備改善等53億元、辦理2至未滿6歲幼兒照顧與服務經費49億元，新增學校用電優惠及電價凍漲差額59億元、補助市縣政府教育人員待遇調整經費48億元、大專校院學生校內住宿補貼28億元。

在經濟發展支出部分，較今年預算增加1109億元、25.9％，主要是增列撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼政策200億元、中央管流域整體改善與調適計畫59億元、補助市縣政府辦理各項基本設施等49億元、省道快速公路改善計畫38億元、永續提升人行安全計畫33億元，新增省道改善計畫105億元、原編列於特別預算之台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫70億元、撥補石油基金辦理住宅設備效率升級計畫68億元、原編列於特別預算之花東地區鐵路雙軌電氣化計畫60億元、公路公共運輸永續及交通平權計畫53億元、備援調度幹管工程計畫40億元。

在國防支出部分，較今年預算增加410億元、9.6％，主要是增列軍事投資經費216億元及為提高裝備妥善率增列作業維持經費177億元。

另外，前瞻第五期歲出編列703億元，包括軌道建設57億元、水環境建設218億元、綠能建設32億元、數位建設124億元、城鄉建設221億元、因應少子化友善育兒空間建設5億元、食品安全建設13 億元及人才培育促進就業建設33億元，全數以舉債方式支應。