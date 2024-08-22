「小貴婦」王瀅大動作復出演藝圈，曝光自家1.3億百坪豪宅開機當網紅、拍短影音聊婚姻，搶攻年輕市場，大破婚變傳聞，才2個多月流量就衝近50萬。老公南國建設小開楊立傑一點不反對老婆復出，小倆口7月時還到法、荷、比7度蜜月，她老公笑嘆：「我們家全被看光光了。」王瀅復出除新簽鏡藝宏海經紀公司，也以7位數拿下新運動品牌COZY PUNCH品牌大使。

王瀅雖已生3女，但她每天堅持吃不超過1500大卡保持曼妙身材，一復出拍短影音聊婚姻，馬上大受歡迎：「這許多年常常收到粉絲敲碗，希望我回到觀眾的面前，沒想到，偶然機會下，結識目前經紀公司鏡藝宏海，並且跟團隊一拍即合，覺得我很適合有關時尚及維持體態的分享，更令我開心的是，很快就有時尚品牌COZY PUNCH邀請我擔任進駐台灣區的品牌大使。」

王瀅擔任COZY PUNCH品牌大使，她7度蜜月時把膠原蛋白服裝混搭穿在巴黎餐廳，性感迷人。（鏡藝宏海提供）

王瀅自嘲過去是「通告王」，1天最多塞5個工作，2010年嫁給戀愛半年的南國建設小開楊立傑，就暫息影；隔年生下大女兒Siena，2013年剖腹產下小女兒，王瀅的3個女兒分別就讀國一、小六、小三。

女星復出總是會被誤會婚姻「觸礁」，王瀅懶得解釋笑說，「我7月才和老公到法、荷、比度蜜月」。她說，因為跟老公結婚之前就約定好要每年重度蜜月，「所以這一次就當作我們的7度蜜月。」小倆口向3個女兒請了2周的假，以輕鬆自在的走法從巴黎進到比利時跟兩對朋友會合，再接著坐火車去荷蘭。

但法國巴黎當時正值奧運開幕期間，王瀅嘆「比較不是正確選擇」，除了滿街是武警，知名景點也都被管制，最麻煩的是這次他們旅行以火車為主，「不只誤點，我們坐到一半，還要求我們全班的人下車，再換另一班」，夫妻倆好不容易7度蜜月竟還被趕下車，旅途充滿緊張感。

王瀅因幾次包包沒關好，「有好心的路人提醒我說，很亂喔要關好；逛街店員也會提醒我，小姐包包要關好 ，在這期間這裡是會有點危險。」幸好眾人到了比利時和荷蘭後行程就很順暢，因夫妻倆喜歡觀賞藝術，還看了不少以前沒看過的當代藝術。