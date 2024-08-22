疫後改善缺工擴大就業方案。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

勞動部去年5月跨部會合作推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，鼓勵求職者投入缺工產業，上工後每月還可以申領6000至1萬3000元不等的就業獎勵。勞動部高屏澎東分署表示，運用專案缺工就業獎勵迄今已協助近200名民眾順利就業，同時也補足產業的缺工需求，目前職缺仍以旅宿業及餐飲業為主。

高屏澎東分署指出，今年43歲的小芳（化名）婚後成為全職家庭主婦，後來因為婚姻失和頓失經濟來源，想找一份穩定的工作獨立生活，卻因缺乏一技之長且離開職場多年，不知如何開啟求職之路，因而來到潮州就業中心尋求協助，就服員鼓勵小芳從事符合專案缺工就業獎勵的工作，就業滿30天可申請每月6000元的獎勵金。

另外，為提高雇主的僱用意願，就服員同時運用僱用獎助計畫，讓她順利到餐廳就職，雖然沒有相關工作經驗，但基本的料理及打掃都難不倒，因此很快就適應了工作，同時也領到就業獎勵金為自己加薪，每月有將近4萬元的收入。

「專案缺工就業獎勵試辦實施要點」，原定試辦期間至今年6月底止，考量旅宿業及餐飲業尚有人力需求，因此在今年6月修訂延長試辦期限至今年12月31日底止，目前職缺有旅宿業的「房務人員」及「清潔人員」，餐飲業的「內外場服務人員」及「廚務人員」，這些專案職缺除了提供符合薪資標準的薪資條件，經公立就業服務機構推介就業，連續受僱滿30日還可以領取每月6000至1萬元不等的就業獎勵金，特定地區每個月再加碼3000元，最長可以請領12個月。