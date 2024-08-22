迪卡儂在2009年進入印度市場，銷售一系列體育用品，以平價抓住人們對它的興趣。迪卡儂並且與耐吉、愛迪達，和印度本土運動品牌相競爭。據業界估計，2020年至2027年之間，印度體育用品市場規模預計會增加69%，達到66億美元。

迪卡儂以開設洞穴式的店舖設計而聞名，這些店舖通常都附加一個小型比賽場地。迪卡儂表示，計畫將門市商店從目前的110家擴大到190家。該公司目前在全球擁有1700家門店。

該公司目前在印度的銷售額68%是當地製造，迪卡儂目標到2026年能提高到85%。

據印度當地媒體報導，執行長Sankar Chatterjee表示，預計未來三到五年迪卡儂的印度業務將翻倍成長。

迪卡儂在今年初曾說，印度是優先考量的市場，預計五年內擠身全球前五大市場。

據印度《經濟時報》的報導，截至2023年3月的財年，迪卡儂在印度的銷售增加了37%，達到395.5億盧比(約4.71億美元)，遠高於集團層次的1.14%銷售成長率。

在迪卡儂提出擴張計畫之際，印度億萬富翁安巴尼(Mukesh Ambani)也尋求況張運動型態的商店，與迪卡儂相競爭。