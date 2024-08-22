曾於2023年國際鋼琴大賽奪得銀賞的29歲鋼琴師楊姓男子，昨（21）日上午從新北市土城住處墜樓，送醫搶救後仍宣告傷重不治。楊男生前曾在臉書社團以「最後一次直播」為題開啟直播，不料期間卻遭到部分網友的冷嘲熱諷，直播結束後隨即傳出墜樓身亡的噩耗；對此，警方證實，目前已截圖存證，並依據家屬是否有意願提告再受理偵辦。

據了解，楊男在音樂領域也屢創佳績，曾獲得國際古典暨傳統音樂大賽鋼琴合作獎，去年更代表台灣至日本參加2023年GASCA國際鋼琴大賽，一路過關斬將奪得大賽銀賞。不過，楊男昨天突然現身臉書社團，並以「最後一次直播」為題開啟直播演奏鋼琴，與網友互動的過程裡情緒明顯不太穩定。

遺憾的是，楊男的直播過程裡，有部分網友口出惡言，紛紛留下「迴光返照」、「笑你不敢」、「要死了沒」等惡意嘲諷；直播結束後不久，隨即傳來楊男墜樓死亡的消息。

警方接獲報案，在現場拉起封鎖線進行採證，初步勘查並無外力介入或打鬥痕跡，同時通知胞姊、母親到場，家屬對楊男的死因並無疑義。針對網路霸凌部分，警方目前已截圖存證，家屬後續若提出告訴，將依法受理偵辦。

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