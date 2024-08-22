為抗議政府對公教退撫基金撥補不公，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良自20日上午10時起開始絕食抗議，到今（22）日上午已邁入48小時。侯俊良表示，全教總強烈主張應採銓敘部在113年4月份精算的「分10年撥補」方案，即10年撥補明顯優於分20年撥補，如此便可創造政府財政與退撫基金永續雙贏，也要求政府承諾年金永續，絕不會有二次年改。

行政院會於今日審議114年度中央政府總預算，全教總表示，經多方爭取，明年的預算，政院也僅願意採取「分20年撥補」的消極方案，編列194億元，遠低於分10年撥補應行編列之317億元。

根據銓敘部113年4月份的報告指出，以維持退撫基金第8次精算結果之公務人員及教育人員用罄年度不變為基準（即140年、137年），所需經費按撥補「10年」方式，每年撥補317億元。但行政院113年度卻僅撥補100億元，114年預計撥補194億元，分20年撥補。

侯俊良提到，依照這些精算撥補數據，顯見越快完成對退撫財務新缺口的撥補，政府總撥補數越少，分20年撥補要比分10年撥補多出710億元，選擇用10年內完成撥補，對政府財務支出最為有利，且對健全退撫基金財務最有益，越有機會改善基金財務體質，才能真正避免再次年改。

侯俊良指出，銓敘部與教育部均認同全教總的「十年方案」，甚至補列113年的短差金額，足見公教主管機關均體認退撫基金撥補之迫切。

侯俊良強調，全教總強烈要求行政院應「覈實核列銓敘部及教育部撥補預算」，負起政府的雇主責任，行政院會應從善如流，採取「分10年撥補」方案，長期而言對政府財務支出最為有利，也有助於穩定基金財務，可謂雙贏。

侯俊良認為，政府就是公教人員的雇主，退休金治理應尊重竟算統計、回歸科學管理，退撫基金撥補愈早到位，愈有助於基金財務健全，也是落實政府「對退撫基金負擔最終支付責任」，有助重拾政府的誠信，確保基金永續，維護公教人員權益。

全教總也再次提出呼籲，要求行政院從善如流，要求政府採10年方案編列預算撥補退撫基金，以及要求政府承諾年金永續，絕不會有二次年改。