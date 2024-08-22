NVIDIA派遣講師前進義大校園，針對校內培訓的種子教師進行教授NVIDIA近期主推的數位孿生軟體Omniverse。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

暑假即將進入尾聲，迎接9月開學季，義守大學為了讓大一新生和家長可以更瞭解大學生活的面貌，24日將於義守大學校本部、25日於台中與台北，舉辦「義起探索未來-新生說明會」，讓學校老師與學生、家長直接面對面交流，帶領新生認識未來學習的特色教學場域與生活環境，一同為即將展開的大學新生活做足萬全準備。

今年6月初，「AI科技教父」黃仁勳於演講中列出17間重要合作夥伴學校，義守大學為其中一間大學；7月底，義守大學再度與NVIDIA合作，設立配備先進NVIDIA Omniverse平台的Studio，為全校9大學院的課程注入AI科技應用學習，培養各領域的人才皆具備AI專業技能。

NVIDIA更派遣講師前進義大校園，針對校內培訓的種子教師進行教授NVIDIA近期主推的數位孿生軟體Omniverse，包括Omniverse應用介紹、人臉互動套件Audio2Face、機器人動態模擬套件Machinima，未來配合感測器和AI功能，建造數位孿生的應用，教師可建立高度逼真的視覺化場景模型，創造沉浸式的教學環境，使學生無需親臨實際場域即可進行擬真學習，為學生提供前所未有的學習機會，在113學年度開始後，義守大學所有院系所將全面突破性升級AI學習體驗。

義守大學表示，為了讓學子安心樂學，近年祭出獎勵總額最高達500萬的「優秀新生入學獎勵」、「住宿獎學金」，及全校學生在校期間享有義大醫療體系三大醫院免掛號費服務等全方位照護政策，其中「住宿獎學金」再加上政府的「大專校院學生校內住宿補貼計畫」，義大優秀新生最高可享免住宿費優惠。

至於許多家長關心的住宿問題，所有113學年度的新生，都享有四年住宿保證；義守大學指出，義大的宿舍約有6000個床位，房型包含雙人套房、三人套房，及四人雅房，每間房間大約6.5至8坪，寬敞舒適的空間，優質的居住環境，加上鄰近大型的購物中心，生活機能便利，家長與學生實際到校參觀宿舍環境後，更是給予高度肯定。

義守大學有「小型聯合國」校園之稱，擁有全球五大洲、40多國、近1500名境外生，本籍學生與境外生相互學習交流，累積高度國際觀與人脈。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

義守大學說明，除了有多元獎學金，義守大學所屬的義聯集團旗下各大事業體，包括生產、地產、休閒、醫療、教育等關係企業作為強力後盾之下，學生在校期間的實習以及畢業後的就業機會，都比其他學校更多更全面。有集團支持外，義守大學所在的高雄市，近年致力發展高科技產業，半導體S廊帶就定位，義守大學在教學政策推動與教研執行上，皆精準對接政府政策方針與城市發展，更吸引台積電、聯電、日月光、國巨等全球知名科技大廠紛紛前進義守大學攬才。

義守大學長期深耕國際化，校內有40多國、近1500名境外生，校園如同「小型聯合國」，讓境外生與本籍生相互交流學習，年輕世代在校園中累積高度的國際觀與國際人脈。同時，義守大學300多間海外姊妹校，暑假期間已有多位學生前往保加利亞、美國、法國、日本、中國大陸等企業實習或擔任海外交換生，充實的暑假生活滋養著學子的成長歷程。