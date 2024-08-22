新北樹林消防中隊20日聯合轄區內的鋰電池工廠進行大規模實兵演練，旨在提高消防隊對鋰電池火災的應對能力，並加強與工廠之間的合作。此次演練由樹林、柑園及頂埔等分隊共同參與，增加各單位之間的緊密協作能力。

此次演練的目的在於通過實際操作提高消防隊員的應變能力，同時深化與工廠之間的合作，從而達到「減災無災」的效果。

消防局提到，演練模擬鋰電池工廠內部發生火災的場景，並包含火災初期的緊急應變、滅火行動，以及後續的安全撤離與搶救工作，演練過程中各分隊展現出高度的默契與應變能力，成功完成了多項複雜的任務；演練的結果顯示，樹林中隊與各分隊之間的協同合作已達到高度成熟的水準，能有效應對轄區內可能發生的各類突發事件。

演練結束後，對於救災人員安全注意事項，特辦理交流討論會，由長庚國際的專業技術人員針對鋰電池的特性進行了詳細的講解。

技術人員強調，鋰電池具有高能量密度和高易燃性，若不熟悉且處理不當，可能引發嚴重的火災事故，同時提供針對鋰電池火災的應對策略和預防措施，幫助消防員了解如何更安全、更有效地處理此類火災。

第五救災救護大隊長鍾世銘指出，鋰電池工廠作為高風險場所，必須不斷提升消防同仁的應對能力，提升應對特殊火災時的模擬實戰能力，感謝長庚國際對此次演練的大力支持，未來將持續深化合作，確保轄區內無災無難。