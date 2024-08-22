台灣AV女優胎尼（Tiny）擁有天使臉孔卻有著魔鬼身材，原本今年2月要進軍日本，可惜與片商鬧出糾紛，導致兩部作品通通下架，確定無緣在日本出道，但也為她帶來不少關注。近日她突然在社群上徵求想學習中文的日本人，引來網友感到疑惑，對此，胎尼自曝學習日文的真相，也坦言想再次出道。

胎尼21日透過限時動態表示，自己有參加日文補習班，平時也會找日語伴讀，但覺得需要有人能練習日常會話，所以才想找會中文的日本人。同時她提到，自己是中文系畢業，如果對方想學中文，她也能教對方，以互相輔助的方式學習語言。

至於有人問道：「為什麼突然學日文？又要出道？」她則坦言確實有想再次出道，但不是突然想學日文，其實今年5月就報名了補習班，不過「這三個月下來發現自己進步不大，於是開始花錢找陪讀和希望（加強）見面語言能力」，所以才期望透過交友來增加日語溝通。最後，她感謝所有熱心提供協助的台灣朋友，並透露目前已有3位願意與她進行語言交流的日本朋友，希望能持續擴大這種語言交換的機會。

胎尼坦言想再次出道。（圖／IG@tiny219__）

胎尼今年2月預計以藝名「田井虹」在日本AV界出道，但拍攝完出道作後，因與片商合作不順利，作品上架3小時後就迅速下架；對此，胎尼也坦露實際情況，雖然已順利拿到片酬，但2部作品確定無法販售，讓她感到可惜，希望未來能再推出新的出道作。