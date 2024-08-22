台北市去年交通事故死傷數3萬2181人，其中18至24歲年輕人7155人，酒駕死傷則為242人。台北市長蔣萬安表示，目前暑假為年輕人考照高峰期，加上考照上路後對於路線、交通號誌等路狀不熟，造成年輕人機車事故傷亡相較其他年齡層居高不下，提醒民眾取得駕照後仍可多加利用道安訓練課程。

台北市政府第2年和酒與社會責任促進會推動「不酒駕 我行」宣示活動，國內外酒類業者、共享交通業者、汽機車安全協會代表也響應，25萬人支持、宣誓杜絕酒駕行為，並推動5大訴求，包含「不酒駕」、「賓主盡歡，不勸酒」、「控制飲酒，不追酒」、「懷有身孕，酒精暫拒」、「未滿18，滴酒不沾」。

根據道安網統計，台北市去年18至24歲年輕人死傷事故統計共7155人，酒駕死傷則為242人。蔣萬安指出，目前暑假為年輕人考照高峰期，加上考照上路後對於路線、交通號誌等不熟悉，造成年輕人機車事故傷亡相較其他年齡層更多。

蔣萬安提醒，年輕族群考上駕照後，可利用中央、北市補助道安訓練課程各1200元共2400元，等於學員免費。而前50名完成取得機車駕照並完成道安訓練課程的民眾，也將獲得酒與社會責任促進會提供的50頂全罩式安全帽。

蔣萬安也說，以往交通以車為本，要求道路寬、車道數足，並為此壓縮人行道空間，造成輪椅族、長輩和娃娃車等通行不便，市府因此成立行人安全友善小組，改善人行道、推機退2.0等措施，並將國外經驗帶回北市，在大安區大學里施行交通友善示範區，逐步推動行人友善安全城市。